В Києві відкрився новий "МакДональдз" біля Академмістечка
В Києві біля Академмістечка відкрився новий ресторан "МакДональдз".
Про це йдеться у релізі мережі ресторанів, який є у розпорядженні ЕП.
Новий ресторан знаходиться у досяжності мешканців Академмістечка та прилеглих районів, таких як Коцюбинське, Новобіличі й Берковець. Він працюватиме щодня з 7:00 до 22:00.
Для автомобілістів передбачено дві лінії "МакДрайву", які працюватимуть з 5:00 до 23:00. Крім того, вже за кілька днів після відкриття запрацює служба доставки "МакДелівері".
Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює роботу протягом години після відбою.
Ресторан відкрили на проспекті Палладіна.
Нагадаємо:
Ресторан мережі "МакДональдз", що розташований біля Центрального залізничного вокзалу Києва зачиняється на реконструкцію до кінця осені.