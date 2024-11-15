В Києві відкрився новий "МакДональдз" біля Академмістечка

В Києві біля Академмістечка відкрився новий ресторан "МакДональдз".

Про це йдеться у релізі мережі ресторанів, який є у розпорядженні ЕП.

Новий ресторан знаходиться у досяжності мешканців Академмістечка та прилеглих районів, таких як Коцюбинське, Новобіличі й Берковець. Він працюватиме щодня з 7:00 до 22:00.

Для автомобілістів передбачено дві лінії "МакДрайву", які працюватимуть з 5:00 до 23:00. Крім того, вже за кілька днів після відкриття запрацює служба доставки "МакДелівері".

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Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює роботу протягом години після відбою.

Ресторан відкрили на проспекті Палладіна.

Нагадаємо:

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Ресторан мережі "МакДональдз", що розташований біля Центрального залізничного вокзалу Києва зачиняється на реконструкцію до кінця осені.