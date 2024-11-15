Раді пропонують запровадити мораторій на примусове стягнення коштів з "ГарПоку" за позовами “зеленої” генерації

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП пропонує запровадити мораторій на стягнення коштів з ДП "Гарантований покупець" за виконавчими провадженнями у справах за позовами виробників зеленої електроенергії.

Внести відповідну правку до законопроєкту №11301-д про розподіл коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання комітет вирішив на засіданні в четвер, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Енергореформи".

"Ми робимо все можливе, щоб гасити старі борги, цей законопроєкт (№11301-д) про ненарощення, зменшення боргів (…). Якщо хтось іде в суд і списує гроші, то це гроші "ГарПоку", передбачені всім "зеленим" виробникам. Відповідно, стане ще більше боргів.

Великі компанії розуміють ситуацію і в суди поки що не йдуть, ідуть менші. Списання коштів за їхніми позовами не призводило до якихось великих проблем. Але якщо хтось із середніх чи великих піде в суд і через виконавче провадження спише велику суму, то платежі можуть зупинитися взагалі перед усіма учасниками", – пояснив голова енергокомітету Андрій Герус.

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Цю правку підтримав також національний енергорегулятор НКРЕКП та "ГарПок".

"У такий скрутний час ми маємо підтримувати всіх виробників за "зеленим" тарифом і маємо робити платежі пропорційно. Ця правка необхідна для всієї галузі. В разі позовів це (виконавчі провадження – ред) негативно вплине на виконання ПСО за населенням, бо якщо кошти арештовуватимуть, це стосуватиметься всіх", – зазначив заступник директора "ГарПоку" Станіслав Сова.

Водночас директор департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Максим Кисельов наголосив, що встановлення мораторію на стягнення коштів з "ГарПоку" розширює перелік підприємств, щодо яких неможливе виконання рішення суду.

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"Це знищує інвестиційний клімат і закладає корупційні ризики в роботі боржника. Великі іноземні інвестиції в Україну будуть під знаком питання", – зазначив Кисельов.

Як повідомлялося, за даними "ГарПоку" на 1 жовтня, борги перед ВДЕ-генерацією становлять 30 млрд грн.

Нагадаємо:

Виробник "зеленої" електроенергії ТОВ "Солар Карпати" відсудив у державного "Гарпоку" більше 15 млн грн боргу та інфляційних втрат.