Власник Facebook та Instagram пропонуватиме менше персоналізованої реклами в Європі

Meta Platforms планує запропонувати користувачам Instagram і Facebook в Європі можливість отримувати менш персоналізовану рекламу, намагаючись заспокоїти занепокоєння регуляторів.

Про це повідомляє Reuters.

Протягом найближчих тижнів люди в ЄС, які користуються соціальними мережами компанії з рекламою, зможуть обирати рекламу на основі того, що Meta називає "контекстом" - контенту, який користувач бачить під час конкретного сеансу на платформах.

Ці оголошення також будуть таргетуватися на користувачів на основі віку, статі та місцеперебування, причому деякі з них не можна буде пропустити протягом декількох секунд.

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Meta також планує знизити ціну на підписку без реклами приблизно на 40% для європейських користувачів.

Цей крок пов'язаний з тим, що європейські регулятори активізують зусилля, спрямовані на обмеження влади великих технологічних компаній і створення рівних умов для менших фірм, у тому числі за допомогою знакового Закону про цифрові ринки (DMA), який набув чинності на початку 2024 року.

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