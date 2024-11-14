Місцеві громади скоротили портфель ОВДП, громадяни та бізнес – збільшили інвестиції

З початку 2024 року громадяни та представники бізнесу протягом року збільшили обсяг куплених ОВДП на 45,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Фізичні особи станом на 1 листопада збільшили обсяг портфелю ОВДП на 17,3 млрд грн – до 70,5 млрд грн. Юридичні особи збільшили обсяг куплених облігацій на 28,2 млрд грн – до 167,1 млрд грн.

Водночас територіальні громади з початку року зменшили обсяг портфелю ОВДП у 2,5 раза – з 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

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Портфель ОВДП, який тримають нерезиденти, також з початку року скоротився на 20,3 млрд грн – до 23,3 млрд грн. А їх частка в структурі ОВДП зменшилася до 1,3%.

Станом на початок листопада всього в обігу перебуває ОВДП на 1,76 трлн грн.

Нагадаємо:

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У серпні 2024 року Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій 29,1 млрд грн, частка фізосіб вже сягає 4%.