Багатомільйонна оборудка: ексголова правління збанкрутілого банку "Січ" отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства. Вони заволоділи 22 млн грн банку під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань та пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці не називають прізвище банкіра. Водночас, відомо, що мова йде про колишнього голову правління банку "Січ" Віктора Демиденка.

Як йдеться в повідомленнях, комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини в іноземних виробників.

Реклама:

Голова правління, у змові з бізнесменом та іншими посадовцями банку, та попри відсутність відповідного майнового забезпечення кредиту з боку підприємства, оформив кредит.

Згодом, ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та обготівковані за кордоном, а тканина в Україну завезена так і не була.

Як зазначили у ДБР, цей комерційний банк у жовтні 2022 року був визнаний НБУ неплатоспроможним через нездатність виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування.

Реклама:

Як йдеться в повідомленнях, колишні голова правління банку та керівник підприємства підозрюються у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Банк "Січ" припинив свою діяльність у 2022 році.

Нагадаємо:

Прокуратура припинила діяльність злочинної організації, яка протягом 2021-2024 років займалась незаконним видобутком та реалізацією кам’яного вугілля.