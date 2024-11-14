Amazon запускає Haul, щоб конкурувати з дешевими товарами Temu, Shein

Amazon запускає новий розділ у своєму додатку, орієнтований на товари вартістю 20 дол або менше, оскільки лідер електронної комерції намагається захиститися від конкуренції з боку недорогих платформ Temu і Shein.

Про це повідомляє WSJ.

Зазначається, що Amazon Haul, став доступним для деяких клієнтів у США з середи, 14 листопада.

Всі товари в новому розділі будуть коштувати не більше 20 доларів, а більшість з них - не більше 10 доларів. Покупки вартістю понад 3 дол можна буде безплатно повернути протягом 15 днів з моменту доставки, що дещо відрізняється від політики повернення в рамках членства в Amazon Prime.

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Повідомляється, що товари, замовлені через Haul, доставлятимуться до одного-двох тижнів.

Рішення Amazon спробувати запропонувати товари за нижчими цінами з повільнішою доставкою є прямою відповіддю на конкуренцію з боку Temu.

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Нагадаємо:

Amazon накладає жорсткі обмеження на ціни, які продавці можуть встановлювати на свої товари в новому дешевому магазині, який гігант електронної комерції готує до запуску.