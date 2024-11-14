Китайський бізнес шукає заміну російські та іранській нафті 

Китайський нафтопереробний завод віддає перевагу африканській нафті перед іранською та російською.

Про це повідомляє Bloomberg.

Приватний китайський нафтопереробний завод придбав партію західноафриканської нафти, що викликало інтерес трейдерів, оскільки невеликі незалежні переробники в Китаї, як правило, надають перевагу імпорту нафти з Ірану та Росії, що перебувають під санкціями США.

Компанія Landbridge Petrochemical Co., яка нещодавно відновила роботу після тривалої зупинки купила 2 млн барелів, включаючи сорт Мостарда.

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Хоча такі заводи здебільшого купували російську ВСТО та іранську нафту, оскільки ці вантажі, як правило, дешевші і мають коротші маршрути доставки, умови змінюються, роблячи інші потоки більш привабливими.

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Економічна політика Пекіна щодо відновлюваної енергії закладає міну уповільненої дії під російський сектор викопного палива і бюджет, що залежить від його експорту.

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