Бум електромобілів та зеленої енергетики в Китаї зменшують попит на нафту та вугілля з Росії - ЦБ РФ

Економічна політика Пекіна щодо відновлюваної енергії закладає міну уповільненої дії під російський сектор викопного палива і бюджет, що залежить від його експорту.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Загрозу визнали аналітики Банку Росії. Тенденції, що відзначаються в Китаї, "ставлять питання для довгострокових перспектив російського експорту від проведення активної кліматичної політики, у тому числі в дружніх країнах".

Китай кілька десятиліть вносив головний внесок у зростання споживання нафти, але якщо ще в 2023 р. цей внесок становив майже 70%, то вже в 2024-2025 р.р. він впаде до 20%.

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Повідомляється, що лише 2024 року зміни в економіці Китаю скоротять попит на нафту на 400 тис барелів на добу

У серпні 2024 року відставання обсягу нафтопереробки від тогорічної траєкторії у Китаї зросло до 9%, а випуск дизельного палива – до 11%.

Нафтопродуктів і, зокрема, дизельного палива з початку весни випускається менше, ніж за аналогічний період 2023 року, а незабаром показники опустяться і нижче за рівень 2022 року.

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У серпні продажі електромобілів вперше перевалили за 1 млн, перевищивши на 43,2% відповідний показник 2023 року.

Сонячна енергетика розвивається в Китаї такими темпами, що до початку 2030-х років, тобто через десятиліття, тільки сонячна генерація в Китаї може перевищити сьогоднішнє сукупне споживання електрики в Сполучених Штатах.

Очікується, що валютний виторг від експорту вуглеводнів порівняно з довоєнним 2021 р. скоротиться до кінця цього десятиліття більш ніж удвічі – з 315 млрд дол до 146 млрд дол, а до середини століття – майже втричі, становивши лише 114 млрд дол.

Нагадаємо:

Частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.