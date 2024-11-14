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"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 6%

Четвер, 14 листопада 2024, 12:07 - Аліна Штемпель, для ЕП

Компанії групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" з початку року наростили видобуток газу на 6%.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

За десять місяців 2024 року вони разом видобули понад 12,3 млрд куб. м блакитного палива.

"Попри воєнні дії наші фахівці продовжують бурити нові свердловини та стабільно нарощувати видобуток газу. Ми робимо все можливе, щоб гарантувати українцям стале проходження опалювального сезону на власному паливі", – зазначив очільник Груп "Нафтогаз" Олексій Чернишов. 

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Нагадаємо:

У листопаді "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", запустило нову свердловину глибиною 5,9 км, яка видобуває 110 тисяч кубометрів газу на добу. 

У жовтні "Нафтогаз" запустила свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). 

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Нафтогаз Укрнафта Укргазвидобування газ
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Економічна правда
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