"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 6%

Компанії групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" з початку року наростили видобуток газу на 6%.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

За десять місяців 2024 року вони разом видобули понад 12,3 млрд куб. м блакитного палива.

"Попри воєнні дії наші фахівці продовжують бурити нові свердловини та стабільно нарощувати видобуток газу. Ми робимо все можливе, щоб гарантувати українцям стале проходження опалювального сезону на власному паливі", – зазначив очільник Груп "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

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Нагадаємо:

У листопаді "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", запустило нову свердловину глибиною 5,9 км, яка видобуває 110 тисяч кубометрів газу на добу.

У жовтні "Нафтогаз" запустила свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ).

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