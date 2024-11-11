"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину

"Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", запустило нову свердловину глибиною 5,9 км, яка видобуває 110 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що родовищу, де запустили нову свердловину, вже понад 45 років. УГВ планує закласти на цьому родовищі ще дві нові свердловини.

Наприкінці жовтня "Нафтогаз" запустив свердловину з видобутком 170 тисяч кубометрів газу на добу.

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Нагадаємо:

У першому півріччі 2024 року "Нафтогаз" отримав прибуток, що майже у 4 рази більше порівняно із першим півріччям 2023 року.