В АРМА розповіли про активи ексменеджерів Міненерго, які завдали збитки на 1,5 мільярда

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Державного бюро розслідувань (ДБР) розшукало активи службових осіб колишнього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Наші спеціалісти вже виявили перші активи фігурантів справи: 3 об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, 4 земельні ділянки та 2 транспортні засоби. Також очікуємо на відповіді від банківських установ щодо наявності рахунків та коштів на них", - повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

За даними слідства, посадовці колишнього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України штучно створювали перешкоди для виконання постанови Кабінету міністрів щодо експлуатації газорозподільних систем, сприяючи ухиленню від оплати за користування державним майном.

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Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав 1,49 млрд грн у період з травня 2017 по грудень 2020 року.

Зазначається, що вся інформація про активи передана до органу досудового розслідування для накладення арешту на виявлені активи з подальшою передачею їх в управління АРМА.

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