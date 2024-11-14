Енергетики відновили живлення для майже 2 тисяч споживачів 

Минулої доби енергетики відновили живлення для 1822 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій, а також закликають економити електроенергію.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Енергосистема наразі залишається збалансованою, але пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування.

У міністерстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час з 16:00 до 22:00. Це допомагає підтримувати систему в стабільному стані.

Реклама:

Крім цього, у відомстві розповіли, що на поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг – 3039 МВт*год та потужністю 217 МВт.

Читайте також: Битва за світло триває. Репортаж із ТЕС, яку зруйнували росіяни

Нагадаємо:

Реклама:

14 листопада внаслідок російського удару в районі Слатиного у Дергачівському районі на Харківщині було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.