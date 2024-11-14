На Харківщині через ворожий удар пошкоджено ЛЕП: є відключення електроенергії
Четвер, 14 листопада 2024, 10:31 -
14 листопада внаслідок російського удару в районі Слатиного у Дергачівському районі на Харківщині було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Він уточнив, що сталося це близько 03:40.
За йоло словами, станом на ранок 14 листопада електропостачання відсутнє у Слатиному, Безруках, Прудянці, Цупівці та Новій Козачій.
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"На місці події працюють профільні спеціалісти. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно вирішити цю проблему", - зазначив Задоренко.
Нагадаємо:
13 листопада через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводили графіки обмеження потужності (ГОП). Того ж дня увечері їх скасували.
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