На Харківщині через ворожий удар пошкоджено ЛЕП: є відключення електроенергії

14 листопада внаслідок російського удару в районі Слатиного у Дергачівському районі на Харківщині було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він уточнив, що сталося це близько 03:40.

За йоло словами, станом на ранок 14 листопада електропостачання відсутнє у Слатиному, Безруках, Прудянці, Цупівці та Новій Козачій.

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"На місці події працюють профільні спеціалісти. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно вирішити цю проблему", - зазначив Задоренко.

Нагадаємо:

13 листопада через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводили графіки обмеження потужності (ГОП). Того ж дня увечері їх скасували.

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