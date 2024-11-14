Російські авіакомпанії можуть закрити сотні рейсів через відсутність держдопомоги

Російські авіакомпанії можуть закрити з 1 січня 2025 року сотні внутрішніх рейсів через відсутність субсидій від держави.

Про це повідомили "Комерсанту" джерела у галузі, пише видання The Moscow Times.

За їх словами, Мінтранс і Росавіація не можуть погодити з Мінфіном умови надання авіаперевізникам 19 млрд. руб. на здійснення рейсів в обхід Москви, а також польоти між центральною частиною РФ, Далеким Сходом та Калінінградом.

Також затримується погодження субсидій на соціально значимі маршрути Далекому Сході.

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Згідно з чинними нормами, заявки на отримання субсидій мають подаватися не пізніше 1 жовтня, а їх розгляд триває не менше місяця. Зазвичай Росавіація розподіляла кошти до 1 грудня. До цієї дати перевізники вже складали розклад польотів з 1 січня і відкривали продаж квитків на рейси, що субсидуються.

Однак, як пише видання, через ситуацію, що склалася, в ряді регіонів квитки на окремі напрямки з нового року все ще не надійшли в продаж.

За словами одного з них, регіональна влада висловлює занепокоєння з цього приводу, оскільки отримує звернення від пасажирів. Також до питання підключилося Міноборони, яке контролює доступність квитків для військовослужбовців до місць відпочинку та лікування.

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У разі відсутності субсидій авіакомпанії або відмовляться від рейсів, або будуть змушені продавати квитки за комерційною вартістю. Проте найімовірнішим варіантом вважають закриття маршрутів із низькою рентабельністю.

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