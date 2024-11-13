Воєнні ризики можна застрахувати на 100 мільйонів

В Україні, починаючи з листопада 2024 року, можна застрахувати воєнні ризики на суму до 100 млн грн (2,5 млн доларів США).

Про це повідомили в страховій компанії ARX.

Йдеться про пошкодження внаслідок ракетних обстрілів, атак дронів усіх типів та їх уламків за окремим об’єктом страхування.

"Це покриття може надаватись на всій території України за винятком регіонів, близьких до лінії фронту та кордону з РФ", - повідомили в ARX.

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Як зазначили в компанії, покриття воєнних ризиків до 100 млн грн стало можливим завдяки угоді ARX з U.S. International Development Finance Corporation ("DFC"). Це договір перестрахування з ARX під час активної фази війни в Україні.

Міністерство економіки повідомило, що за угодою DFC виступатиме як перестраховик для ARX, яка видаватиме страхові поліси в Україні та покриватиме ризики фізичних збитків, спричинених війною. Реалізація цього механізму DFC має позитивно вплинути на кількість приватних компаній залучених до проєктів відновлення. DFC розглядає можливість надання додаткових обсягів перестрахування іншим українським страховим компаніям.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) є урядовою установою США. DFC є партнером приватного сектору для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими стикаються країни, що розвиваються. Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.

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Нагадаємо:

Національний банк та Мінекономіки у кінці вересня презентували проєкт закону про систему страхування воєнних ризиків. Він передбачає створення Державної агенції зі страхування воєнних ризиків.