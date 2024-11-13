"Укрзалізниця" змінить маршрут поїзда та додасть нові рейси

Через ремонтні роботи з 26 листопада по 8 грудня поїзд Київ-Кам’янець-Подільський курсуватиме маршрутом Київ-Хмельницький.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці"

Поїзд №139/140 25 листопада прямуватиме до станції Гречани – відправлятиметься з Києва о 23:32 і прибуватиме на станцію Гречани о 05:47.

Поїзд №139/140 відправлятиметься з Києва в період 26 листопада – 7 грудня о 23:32 і прибуватиме до Хмельницького о 6:04. З Хмельницького поїзд відправлятиметься з 27 листопада по 8 грудня о 22:45 і прибуватиме до Києва о 5:20.

Реклама:

Також "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси:

Поїзд №159/160 Київ – Трускавець. Він відправлятиметься з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18, а прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:52 та прибуватиме до столиці о 18:10.

Поїзд №191/192 Київ – Львів. Він відправлятиметься з Києва 1 та 8 грудня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 14:59. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:14 та прибуватиме до столиці о 21:33.

Реклама:

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" після аналізу попиту пасажирів призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Рахова.