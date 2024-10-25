"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Рахова

"Укрзалізниця" після аналізу попиту пасажирів призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Рахова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, призначили додатковий поїзд №245/246 Київ – Рахів, який відправлятиметься зі столиці 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55. У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55.

Також призначили додатковий поїзд №191/192 Київ – Львів, який відправлятиметься з Києва 28 жовтня о 8:18 та 3 листопада о 10:18 та прибуатиме до Львова о 16:12 та 17:03 відповідно. Зі Львова поїзд відправиться 28 жовтня о 14:14 та 3 листопада об 11:33 та прибуде до Києва о 21:33 та 18:10 відповідно.

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Нагадаємо:

В 2025 році пасажирські поїзди з Ужгорода вже зможуть курсувати по колії євростандарту у Братиславу, Прагу, Відень Дрезден та Бухарест.

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