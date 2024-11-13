Volkswagen збільшить інвестиції у конкурента Tesla до 5,8 мільярда доларів

Німецький автоконцерн Volkswagen збільшив заплановані інвестиції у конкурента Tesla – американський стартап із виробництва електромобілів Rivian.

Про це повідомляється у спільному пресрелізі компаній.

Компанії повідомили, що Volkswagen має намір вкласти у підприємство 5,8 млрд дол. Раніше інвестиції оцінювалися у 5 млрд дол.

Очікується, що перші машини виробництва Volkswagen, оснащені електронікою та програмним забезпеченням від Rivian, зійдуть з конвеєра вже у 2027 році.

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Генеральний директор VW Group Олівер Блюм заявив, що німецький автовиробник розраховує використовувати технології Rivian у широкому діапазоні цінових категорій, міжнародних ринків та брендів.

Завдяки інвестиції Volkswagen американський стартап отримає капітал для виробництва електропозашляховиків R2 на заводі в Нормалі, штат Іллінойс. У VW бачать співпрацю з Rivian як можливість зміцнити позиції в конкурентній боротьбі з китайськими виробниками.

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Нагадаємо:

Запланована програма скорочення витрат Volkswagen була неминучою, щоб виправити "десятиліття структурних проблем" німецького автовиробника.