Від Буковелю до Ворохти: як змінилась вартість оренди житла у найпопулярніших містах відпочинку

У 2024 році вартість оренди житла в різних курортних містечках зросла в середньому на 10-15%.

Про це свідчать дані ОЛХ.Нерухомість.

Оренда будинку в Карпатах залишається найдорожчою. Дешевше обійдеться оренда в готелях та на базах відпочинку.

Найдорожча подобова оренда в Буковелі. У селі Поляниця будинок можна подобово орендувати за 4 750 грн, що на 19% більше ніж торік.

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У селі Татарів оренда будинку коштуватиме 3 200 грн за добу. Це на 7% дорожче, ніж минулого року. У Микуличинах вартість залишилася незмінною: в середньому 2 500 грн.

У Ворохті будинок можна орендувати за 1 800 грн. За рік вартість зросла на 20%. У Яблуниці ціна не змінилась: 1 500 грн за оренду житла в будинку подобово.

Натомість ціна на житло в Яремче впала. Оренда обійдеться у 1 800 грн, що на 10% дешевше, ніж торік. Останні кілька років у місті активно будують багатоквартирні житлові комплекси. Орендувати саме квартиру дорожче – в середньому 2 400 грн за добу.

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На Львівщині популярними є Славсько та Сколе. Оренда житла в будинку у Сколе становить 2 250 грн, на 12,5% більше ніж торік. А в Славсько – 2 000 грн, що на 10% дорожче.

Варіанти житла в готелях або на базах відпочинку дещо дешевші. Наприклад, в Яремче номер можна зняти за 800 грн, у Славсько – 1 100 грн, в Микуличинах та Ворохті – 600 грн.

Нагадаємо:

З початку 2024 року ринок нерухомості в Україні демонструє стабільне зростання цін, особливо на однокімнатні квартири майже в усіх обласних центрах.