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General Motors відкликає майже пів мільйона автомобілів: причина

Середа, 13 листопада 2024, 14:35 - Олексій Артемчук

General Motors відкличе 461 839 автомобілів через проблеми з трансмісією.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під відкликання підпадають, зокрема, деякі автомобілі Chevrolet Silverado, GMC Sierra та Cadillac Escalade 2020-2022 років випуску.

В повідомленні стверджують, що на цих автомобілях може вийти з ладу клапан управління трансмісією, що призведе до блокування задніх коліс.

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Нагадаємо: 

У деяких автомобілів General Motors виникла проблема з програмним забезпеченням електронного модуля управління гальмами.

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Економічна правда
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