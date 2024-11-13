Збанкрутувала вугільна фабрика заарештованого Кропачова

Господарський суд Донецької області 7 листопада визнав банкрутом одну з трьох вугільних фабрик заарештованого бізнесмена Віталія Кропачова – ЦЗФ "Україна" в Українську Донецької області.

Про це повідомляється у Судовому реєстрі, пише LIGA.net.

Росіяни окупували Українськ за кілька тижнів до цього, але проблеми у збагачувальної фабрики виникли набагато раніше. Справу про банкрутство відкрили ще у 2020 році, незабаром після того, як Кропачов викупив її в Олександра Януковича (сина колишнього президента Віктора Януковича).

Компанія була неплатоспроможною, і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури виявилося неможливим.

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За рішенням суду процедура розпорядження майном ЦЗФ "Україна" припинена, відкрито ліквідаційну процедуру на 12 місяців.

У червні 2024 року ПрАТ "ЦЗФ Україна" заарештували й передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами разом з іншими активами Кропачова, серед яких ще дві збагачувальні фабрики – "Україна" (біля Новогродівки, колишня "Росія") і "Мирноградська" (в Мирнограді).

Нагадаємо:

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Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

Як писала ЕП, Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка - Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував. Він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донбасу, а у 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

У 2019 році почав розвивати медіанапрямок. Зокрема, купив 2 ТВ-канали, "Інфо24" і "Так TV", а у грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн". Влітку 2022 року Кропачов придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу". У 2023 році запустив телеканал Ukraine World News.