Акції Samsung Electronics впали до мінімуму за чотири роки: причини

Акції Samsung Electronics, провідного світового виробника мікросхем пам'яті, впали до найнижчого рівня за останні чотири роки на тлі занепокоєння з приводу впливу американських тарифів при новій адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Акції Samsung з початку року впали на 34% і можуть продемонструвати найгірші річні показники за останні два десятиліття. Акції конкурентів SK Hynix зросли на 32% цього року, а американський виробник чіпів Nvidia подорожчав на 199%.

Зазначається, що в 2024 році південнокорейський технологічний гігант має найгірші показники серед світових виробників мікросхем, таких як TSMC та Nvidia, оскільки він відстає від конкурентів у задоволенні попиту на мікросхеми штучного інтелекту.

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Потенційні тарифи Трампа на китайський імпорт можуть завдати удару по компанії Samsung, яка більше залежить від китайських клієнтів, ніж її місцевий конкурент SK Hynix.

Hynix збільшує продажі висококласних серверних чіпів зі штучним інтелектом американським клієнтам, таким як Nvidia.

Трамп погрожував запровадити універсальний 10%-й тариф на імпорт і 60%-й на китайські товари, що знизить попит на електронні продукти, які використовують чіпи.

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Samsung Electronics скорочує до 30% своїх закордонних співробітників у деяких іноземних підрозділах.