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Українські розробники системи, яка виявляє позиції артилерії, залучили майже пів мільйона доларів

Вівторок, 12 листопада 2024, 20:46 - Олексій Артемчук

Завдяки Brave1 розробники акустичної системи Vidar Systems, що виявляє вогневі позицій артилерії та мінометів, залучили 450 000 дол від інвесторів та венчурного фонду із Чехії – Presto Ventures.

Про це повідомляє віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров..

Vidar Systems планують витратити 450 000 дол на розширення команди та масштабування продукту, щоб його було ще зручніше використовувати в бойових умовах.

Знайомство з венчурним фондом відбулося на Іnvest Demo Day, який організував Brave1. Оборонний кластер постійно презентує інвесторам українські defense tech-компанії та допомагає розібратися, як влаштований ринок, зазначив Федоров. 

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За його словами, завдяки Brave1 інвестори знаходять перспективні технології, у які їм цікаво вкладати кошти, а топові розробки отримують фінансування. 

Нагадаємо:

Кластеру військових технологій Brave1 вдалось залучити понад 25 мільйонів доларів зовнішніх інвестицій, збільшивши цей показник на 20 млн дол відносно 2023 року.

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техніка технології Україна
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Економічна правда
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