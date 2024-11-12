Українські розробники системи, яка виявляє позиції артилерії, залучили майже пів мільйона доларів
Завдяки Brave1 розробники акустичної системи Vidar Systems, що виявляє вогневі позицій артилерії та мінометів, залучили 450 000 дол від інвесторів та венчурного фонду із Чехії – Presto Ventures.
Про це повідомляє віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров..
Vidar Systems планують витратити 450 000 дол на розширення команди та масштабування продукту, щоб його було ще зручніше використовувати в бойових умовах.
Знайомство з венчурним фондом відбулося на Іnvest Demo Day, який організував Brave1. Оборонний кластер постійно презентує інвесторам українські defense tech-компанії та допомагає розібратися, як влаштований ринок, зазначив Федоров.
За його словами, завдяки Brave1 інвестори знаходять перспективні технології, у які їм цікаво вкладати кошти, а топові розробки отримують фінансування.
Нагадаємо:
Кластеру військових технологій Brave1 вдалось залучити понад 25 мільйонів доларів зовнішніх інвестицій, збільшивши цей показник на 20 млн дол відносно 2023 року.