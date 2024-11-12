У країнах ЄС ціни на вершкове масло зросли на 50%

Ф'ючерси на гуртові постачання вершкового масла в Євросоюзі зросли на 49,5% з початку 2024 року, досягнувши історичного рекорду у вересні 8150 євро за тонну.

Про це повідомляється з даних Trading Economics.

У Польщі масло з початку 2024 року подорожчала на 40% до 8 злотих за стандартне пакування, а ближче до свят ціна може піднятися до 10 злотих, зазначає Rzeczpospolita.

У Німеччині зростання ціни склало 39,7% з початку року і досягло рекордного рівня: 250-грамова упаковка вершкового масла коштує в супермаркетах від 2,39 євро.

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Повідомляється, що подорожчання масла спричинене скороченням виробництва молока в Європі. Проблемою виявилася посуха, яка знизила доступність кормів, що призвело до зниження продуктивності корів.

Деякі молочні стада в Європі також постраждали від епідемії блютангу, яка не лише обмежила виробництво молока, а й у деяких випадках змусила фермерів скоротити поголів'я.

Ще один фактор, що вплинув на подорожчання, — зростання витрат на електроенергію та транспортування в Європі, що призводить до зростання цін на всіх етапах виробництва.

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Нагадаємо:

У жовтні показник світових цін на продовольство досяг найвищого рівня за останні 18 місяців, що було спричинено різким зростанням котирувань на рослинні олії.