Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки про застосування санкцій щодо конкретних осіб та підприємств.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

Так, указом №761/2024 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до 15 осіб строком на 10 років, серед яких, зокрема, уродженець Російської Федерації, так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв, колаборант Володимир Нємцев та інші.

Цей самий указ вводить у дію рішення РНБО про застосування санкцій строком на 10 років щодо 39 підприємств.

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Водночас указом №762/2024 президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкції на 10 років щодо 63 підприємств, серед яких російські авіакомпанії, аеропорти, зокрема "Шереметьєво Хендлінг", "Домодєдово Ерпорт Хендлінг", "Аеропорт Сервіс", "Повітряні Ворота Північної Столиці", "Аерофлот Технікс", "Скай Фуд Внуково".

Також під санкції потрапили нафтові та газові компанії, зокрема, "Русснафта", "Нафтова компанія "Туймаада-Нєфть", "Газпромнєфть-Аеро Новосибірськ".

Обидва укази набули чинності з дня опублікування, тобто з 12 листопада.

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Нагадаємо:

Раніше Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".



Серед юридичних осіб, проти яких запровадила санкції РНБО, – російські та китайські компанії, зокрема державна корпорація "Ростєх".

Під персональні санкції потрапила, зокрема, адвокатка Тетяна Монтян.