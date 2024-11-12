Поліція знову прийшла з обшуками у "Київтеплоенерго"

Співробітники управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві проводять обшуки у головному офісі КП "Київтеплоенерго".

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Слідчі дії пов'язані з розслідуванням фактів будівельних робіт на одному з об’єктів енергетики, які виконувала підрядна організація.

"Привід для обшуків – начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників.

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КП "Київтеплоенерго" заявляє про абсурдність таких звинувачень з боку правоохоронців, адже підприємство не має жодного стосунку до трудових відносин у колективі іншого суб’єкта господарювання", – розповіли в "Київтеплоенерго".

У "Київтеплоенерго" також зазначили, що наразі правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за ще не закінченими договорами, що може призвести до зриву виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури міста під час опалювального сезону.

Нагадаємо:

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29 серпня 2024 року правоохоронці вже проводили обшуки на території КП "Київтеплоенерго". Тоді в компанії заявляли, що посадових осіб "Київтеплоенерго" звинувачують у нібито привласненні бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж на вул. Антоновича ще в 2016 році.