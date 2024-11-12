Втрати 300 мільйонів: БЕБ розкрило схему з перепродажем колючого дроту для фортифікацій

В Україні посередники перепродавали колючий дрот для фортифікацій, який виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби. Через це бюджет вже втратив близько 300 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

БЕБ встановило, що посередники продають понад 60% бар’єрних рубежів типу "Єгоза", які виготовляють в’язні.

Зазначається, що виробники реалізують до 45% усього обсягу такої продукції безпосередньо на адресу держорганів, а решту – через комерційні підприємства. Останні надалі встановлюють націнку до 45 % під час перепродажу товару державним установам.

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"В умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи. Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій", - зазначає заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

За його словами, це повʼязано з нібито вже укладеними угодами з посередниками та відсутністю можливостей збільшити обсяги виробництва.

Як зазначається в повідомленні, аби усунути передумови втрат бюджету Бюро направило на адресу Міністерства юстиції рекомендацію провести моніторинг обсягів реалізації бар’єрних рубежів типу "Єгоза" та малопомітних перешкод комерційним підприємствам.

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Також фахівці БЕБ запропонували розглянути питання щодо встановлення пріоритетності виконання замовлень державних органів.

Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які заволоділи коштами "Укргазбанку" в особливо великому розмірі. Голова правління відкритого акціонерного товариства спільно із колишнім заступником голови правління банку оформили 150 млн грн кредиту під заставу нерухомого майна без наміру повернути кошти.