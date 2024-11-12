Втрати 300 мільйонів: БЕБ розкрило схему з перепродажем колючого дроту для фортифікацій
В Україні посередники перепродавали колючий дрот для фортифікацій, який виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби. Через це бюджет вже втратив близько 300 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
БЕБ встановило, що посередники продають понад 60% бар’єрних рубежів типу "Єгоза", які виготовляють в’язні.
Зазначається, що виробники реалізують до 45% усього обсягу такої продукції безпосередньо на адресу держорганів, а решту – через комерційні підприємства. Останні надалі встановлюють націнку до 45 % під час перепродажу товару державним установам.
"В умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи. Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій", - зазначає заступник директора БЕБ Андрій Пащук.
За його словами, це повʼязано з нібито вже укладеними угодами з посередниками та відсутністю можливостей збільшити обсяги виробництва.
Як зазначається в повідомленні, аби усунути передумови втрат бюджету Бюро направило на адресу Міністерства юстиції рекомендацію провести моніторинг обсягів реалізації бар’єрних рубежів типу "Єгоза" та малопомітних перешкод комерційним підприємствам.
Також фахівці БЕБ запропонували розглянути питання щодо встановлення пріоритетності виконання замовлень державних органів.
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