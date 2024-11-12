Моделі Onlyfans з України заробили $120 мільйонів, але не сплатили податки – нардеп

Понад 5000 осіб з України, які займають публікацією контенту на Onlyfans, з 2020 по 2022 рік заробили 123 мільйони доларів, але не сплатили податків, бо це неможливо через законодавство.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

За 2020-2022 рік українські моделі отримали:

2020 рік: приблизно $8 млн доходів.

2021 рік: вже більше $35 млн доходів.

2022 рік: майже $80 млн доходів.

Нардеп зазначив, що платформа OnlyFans вже платить податки в Україні, але від себе.

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"Але "актори-українці " навіть якщо ці люди і хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз по факту явка з повинною", - пояснив він.

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Нагадаємо:

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У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію створення порнографічного контенту.