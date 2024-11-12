Ціни на житло зросли у Києві, Львові та Одесі, у Харкові впали

Середні ціни на житло в Києві за рік зросли із 3,1 млн грн до 3,6 млн грн (на 16,6%) на первинному ринку і з 3,8 до 4,0 млн грн (на 6,7%) на вторинному ринку.

Про це повідомили у пресслужбі OLX.

В OLX також зазначили, що згідно з дослідженням, ціни зросли також в Одесі та Львові, знизилися в Харкові.

В Одесі ціни на новобудови зросли на 16% - з 1,9 до 2,2 млн грн, на вторинному ринку середні ціни зросли на 7% - з 1,6 до 1,7 млн грн.

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У Львові новобудови подорожчали на 17,8% - з 2,9 до 3,4 млн грн, на вторинці - на 16,8%, з 2,4 до 2,8 млн грн.

У Харкові середні ціни знизилися з 1,64 до 1,6 млн грн на первинному ринку (-2,3%) і з 1,09 до 1,03 млн грн на вторинному (-6%).

В пресслужбі зазначили, що в серпні-жовтні 2024 року лідерами за кількістю опублікованих оголошень про продаж новобудов були Київ, Івано-Франківськ, Ірпінь, Одеса та Львів. На вторинному ринку за цей самий період найбільше квартир пропонували продавці Києва, Одеси, Харкова, Ірпеня та Дніпра.

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Нагадаємо:

Із усіх заявлених до введення в експлуатацію з початку повномасштабного вторгнення проєктів житла без затримок було введено лише 15% черг будівництва.