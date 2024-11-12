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Чистий прибуток банків зріс до 118 мільярдів: в НБУ сказали, завдяки чому

Вівторок, 12 листопада 2024, 12:39 - Віктор Волокіта
 
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Платоспроможні банки України отримали 118 млрд грн чистого прибутку за дев'ять місяців 2024 року. 

Про це повідомляє пресслужба Національного банку. 

У вересні чистий прибуток банків збільшився на 12 млрд грн.

"Головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.  

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У ІІІ кварталі усереднена дохідність кредитів та портфеля ОВДП практично стабілізувалася, а обсяги таких інструментів продовжили збільшуватися", - зазначили в НБУ. 

Так, обсяг валового гривневого портфеля наданих клієнтам кредитів з початку 2024 року зріс на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), обсяг вкладень в ОВДП – на 21,1%. 

Водночас вартість фондування дещо знизилася слідом за зниженням ринкових депозитних ставок. Тож банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу. 

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В НБУ також повідомили, що за підсумками дев’яти місяців 2024 року лише вісім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 342 млн грн. Переважно це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою задавнених проблем. 

Зі зростанням фінансових результатів збільшилися й обсяги виплати банками податку на прибуток – 35 млрд грн за дев'ять місяців.

Рентабельність капіталу банків склала 45,8% за звітний період, що нижче за аналогічний показник попереднього року (56,9%). 

"У разі набрання чинності закону, що передбачає 50% податок на прибуток банків у 2024 році, рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%. Це уповільнить накопичення банками капіталу для посилення своєї стійкості та подальшого кредитування економіки, зазначають у НБУ", - йдеться в повідомленні НБУ. 

Нагадаємо:

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НБУ банк прибуток
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