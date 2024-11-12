У Одесі комунальники купили генератори на 15% дорожче від ринкових цін через терміновість

Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси" Одеської міської ради 6 листопада без торгів підписала договір із ФОП Михайло Федоров про закупівлю бензинових генераторів вартістю 1,03 млн грн без ПДВ.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 11 листопада в заклади освіти району повинні поставити 24 бензинових генератори:

20 генераторів Alligator Pg9000e по 44 100 грн;

4 генератори Alligator Pg6500e по 38 000 грн.

Зараз на "Розетці" китайський генератор Alligator Pg9000e потужністю 7,5 кВт із річною гарантією коштує 33 824 грн, сервіс "+1 рік гарантії" – 2 999 грн, а доставка на відділення пошти – максимум 650 грн. Разом це складає 37 473 грн, що на 15% дорожче від договору.

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Інший замовлений китайський генератор Alligator Pg6500e потужністю 5.5 кВт у цьому ж інтернет-магазині продається за 28 925 грн. Додатковий рік гарантії та пересилка коштують так само, як і в попередньому випадку. Разом це складає 32 574 грн, що на 14% дешевше.

При цьому "Розетка" станом на 8 листопада пропонує відправку поштою лише 14 листопада. А за договором поставка має бути до 11 листопада. Нинішню закупівлю провели без торгів через нагальну потребу.

В обґрунтуванні сказано, що в Україні триває воєнний стан, тому безпечне відвідування закладів освіти в оф-лайн режимі можливе, якщо в них облаштоване найпростіше укриття. Через постійні довготривалі відключення світла в Одесі та повітряні тривоги для навчально-виховного процесу потрібні генератори.

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На підтвердження замовник опублікував листи, заявки і клопотання від 23 закладів освіти району (більшість отримає по одному генератору, а КЗПО "Одеський міський центр хореографічного мистецтва" – два).

Підприємець Михайло Федоров зареєстрований ФОПом у 2011 році на Кіровоградщині, але замовлення отримує лише в Одесі. З 2016 року підрозділи Одеської міськради уклали з ним договорів про закупівлю різноманітних товарів від харчів до генераторів на 8,12 млн грн.

Нагадаємо:

Управління поліції охорони в Полтавській області 4 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ "Компанія "Стар Лайн" автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid у топкомплектації за 2,06 млн грн.