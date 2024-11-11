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Майбутній власник Білгород-Дністровського порту планує відновити міст у Затоці – ЗМІ

Понеділок, 11 листопада 2024, 20:20 - Артур Крижний

Майбутній власник Білгород-Дністровського порту планує відновити міст у Затоці, який зруйнували росіяни.

Про це у коментарі LIGA.net розказав Євген Богуславський, фірма якого взяла участь в аукціоні з приватизації порту в інтересах неназваного інвестора.

Богуславський сказав, що має угоду про нерозголошення з інвестором, тому не може розповідати деталі приватизації.

З його слів, ім'я нового власника може стати відомим протягом місяця. Говорити про походження грошей на купівлю порту Богуславський теж відмовився.

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Він сказав лише, що у нового інвестора є ідеї щодо розв'язання проблем порту.

"У даному проєкті я дію в інтересах інвестора. Він всіма планами зі мною не ділився. Але щодо мосту можу сказати, що він буде його відновлювати. Це буде не цього року, бо не все одразу", – розповів Богуславський.

Нагадаємо:

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Фонд державного майна України 8 листопада провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". 

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Економічна правда
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