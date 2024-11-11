Майбутній власник Білгород-Дністровського порту планує відновити міст у Затоці – ЗМІ
Майбутній власник Білгород-Дністровського порту планує відновити міст у Затоці, який зруйнували росіяни.
Про це у коментарі LIGA.net розказав Євген Богуславський, фірма якого взяла участь в аукціоні з приватизації порту в інтересах неназваного інвестора.
Богуславський сказав, що має угоду про нерозголошення з інвестором, тому не може розповідати деталі приватизації.
З його слів, ім'я нового власника може стати відомим протягом місяця. Говорити про походження грошей на купівлю порту Богуславський теж відмовився.
Він сказав лише, що у нового інвестора є ідеї щодо розв'язання проблем порту.
"У даному проєкті я дію в інтересах інвестора. Він всіма планами зі мною не ділився. Але щодо мосту можу сказати, що він буде його відновлювати. Це буде не цього року, бо не все одразу", – розповів Богуславський.
Нагадаємо:
Фонд державного майна України 8 листопада провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".