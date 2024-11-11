Українська IT-компанія MacPaw скоротить п’яту частину свого персоналу

Компанія, що розробляє рішення для полегшення користування технікою Apple, MacPaw зустрілася з серйозними фінансовими викликами і скорочує 20% свого персоналу.

Про це повідомляє засновник та CEO компанії Олександр Косован.

Зазначається, що для збереження стабільності компанії в майбутньому, після ретельного аналізу ситуації та обговорення всіх можливих варіантів, MacPaw прийняла складне рішення скоротити команду на 20%.

"Це одне з найважчих лідерських рішень у моїй кар’єрі, але, на жаль, воно є необхідним для забезпечення довгострокової стабільності MacPaw. Тому, ми зробимо все можливе, щоб підтримати кожного і кожну, кого торкнеться це скорочення", – сказав Косован.

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Нагадаємо:

Українська продуктова компанія MacPaw оголосила про запуск застосунку CleanMy®Phone на основі штучного інтелекту, який звільняє місце на пристроях iOS та iPadOS.

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