Ціни на нафту продовжили своє найбільше падіння майже за два тижні через слабкий попит у найбільшому імпортері Китаї та зміцнення долара, що погіршило прогнози для ринку нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Марка нафти Brent торгувалася біля позначки $72 за барель після падіння більш ніж на 2% у п'ятницю, тоді як ціна нафти West Texas Intermediate знизилася до рівня нижче $69.

Дані, опубліковані за вихідні, показали низьку інфляцію споживачів у Китаї за жовтень та подальше зниження оптових цін. Долар продовжив зміцнюватися, що зменшує привабливість товарів, номінованих у цій валюті, після переобрання Дональда Трампа минулого тижня.

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Падіння цін на нафту супроводжується ослабленням ключових ринкових показників. Найближчі ф'ючерси торгуються з найнижчою премією відносно контрактів на кілька місяців уперед з червня, що свідчить про ослаблення короткострокового дефіциту на ринку.

Трейдери нафти оцінюють перспективи глобального попиту на 2025 рік, а також наслідки повернення Трампа до Білого дому, включаючи зростання долара та напруженість між Ізраїлем та Іраном. З огляду на очікуваний профіцит наступного року, інвестори цього тижня отримають низку важливих прогнозів, починаючи з оцінки від ОПЕК у вівторок.

"Відновлення зростання долара, яке тимчасово призупинилося в п’ятницю, призводить до негативних настроїв на ринку товарів сьогодні вранці", — сказав Оле Хансен, керівник стратегії товарних ринків у Saxo Bank. "Віра ринку в підтримку цін на нафту з боку Китаю знизилася", — додав він.

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Після прогнозу від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), Управління енергетичної інформації США оприлюднить свій короткостроковий прогноз у середу, а Міжнародне енергетичне агентство — наступного дня. У своєму останньому звіті ОПЕК знизила прогнози попиту.

Нагадаємо:

Ціни на нафту продовжили падіння у понеділок, 11 листопада, на тлі зменшення загрози перебоїв у постачанні через шторм у США, інвесторів також розчарував план стимулювання економіки Китаю.

Обраний президент США Дональд Трамп планує суттєво посилити санкції проти Ірану і скоротити його доходи від продажу нафти, щоб підірвати підтримку Тегерана угруповань на Близькому Сході та його ядерної програми.