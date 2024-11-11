В Мінагрополітики назвали причини подорожчання яєць

Зростання цін на яйця є сезонним і традиційно вони дорожчають у жовтні-листопаді, так вартість десятка яєць у листопаді 2022 року становила 65 грн, а в жовтні 2024 року - 61 грн.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, передає Суспільне.

Він зазначив, що сезонні зміни пояснюються зниженням продуктивності курей через похолодання. Це впливає не тільки на домашні господарства, а й на промислове виробництво.

Крім того, відбувається оновлення поголів'я курей, що традиційно супроводжується зниженням виробництва.

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За інформацією першого заступника міністра, у жовтні цього року виробництво яєць було на 5% меншим, ніж минулого.

Інший важливий фактор подорожчання - зростання цін на корми, пов'язане з відновленням цін на зернові після кількох років низьких показників, зумовлених блокадою морських шляхів. Підвищення цін на зерно сприятливо позначається на аграріях, чиє виробництво стає більш рентабельним. Водночас це збільшує собівартість виробництва яєць.

"Аналіз попередніх періодів у ринковій тенденції показують, що надалі не варто очікувати суттєвих ринкових коливань і суттєвих змін цін. Практика дворічної давності засвідчила, що початок листопада - це пік і потім поступове вирівнювання і зниження цін. Однозначно після нового року це буде зниження дуже часто і чітко", - сказав Висоцький.

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Нагадаємо:

За жовтень 2024 року вартість яєць у магазинах зросла на 60%, через підвищення цін на корми та енергоносії.