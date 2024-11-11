Індія прагне росту торгівлі в місцевій валюті з Росією

Індія бореться за те, щоб більше торгівлі з Росією здійснювалося в рупіях, оскільки її торгівля з Москвою зросла в 5 разів за 3 роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Взаємні розрахунки в національних валютах мають велике значення", - заявив у міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар на індійсько-російському бізнес-форумі.

За даними міністерства торгівлі, торгівля між традиційними союзниками зросла в п'ять разів за останні три роки, оскільки Індія поглинає російську нафту, в той час, як більшість інших країн відмовилися від її барелів після вторгнення в Україну.

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"Наш двосторонній товарообіг сьогодні становить 66 мільярдів доларів. Це робить мету досягти 100 мільярдів доларів до 2030 року більш ніж реалістичною", - сказав Джайшанкар.

Повідомляється, що перехід на розрахунки в місцевій валюті з деякими партнерами, такими як Росія, допоможе Нью-Делі зменшити залежність від долара і частково ізолювати свою економіку від глобальних шоків. Однак в Bloomberg додають, що ці зусилля поки що не принесли бажаних результатів.

Згідно з урядовими даними, Індія має величезний торговельний дефіцит з Росією у розмірі 57 млрд дол, що означає, що вона купує у Москви більше, ніж постачає.

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Це призводить до того, що Росія має більше індійських рупій, ніж їй потрібно для купівлі таких товарів, як електроніка, медикаменти, морепродукти та сталь у південноазійської країни.

Індія в основному імпортує з Росії нафту та оборонне обладнання, а також намагається дотримуватися делікатного балансу з США, від яких вона шукає технології та капітал. Індія підтримує дружні відносини з Росією, попри заперечення з боку таких країн, як Німеччина, Японія і США.

Нагадаємо:

Китай, Індія та Туреччина, що стали найбільшими покупцями російського вугілля після ембарго Євросоюзу, з початком 2024 року різко скоротили закупівлі у Росії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може впливати на закінчення війни, оскільки є главою дуже великої держави з погляду кількості населення, впливу та економіки.

Нафтопереробні заводи Індії працюють на повну потужність, перетворюючи російську сиру нафту на нафтопродукти, що потім експортуються до країн Заходу.

Індія, за даними європейських та американських посадовців, стала другим за величиною після Китаю постачальником критично важливих технологій до Росії в умовах, коли проти неї запроваджені санкції.