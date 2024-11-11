Суд визнав банкрутом насосний завод, який належить дочці ексміністра оборони

Господарський суд Сумської області 31 жовтня визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ "Свеський насосний завод", яке входить до Aurum Group Альони Лебедєвої (дочка колишнього міністра оборони Павла Лебедєва).

Про це повідомляється в судовому реєстрі, пише LIGA.net.

Альоні Лебедєвій у листопаді 2022 року повідомили про підозру за статтею про фінансування російської агресії. Слідство вважає, що її підприємства постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

З 2022 року вона перебуває у розшуку.

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На початку 2024 року суд розпочав процедуру банкрутства одного з основних підприємств Лебедєвої – ПрАТ "СНЗ".

Згідно зі звітом розпорядника майна, фінансовий стан підприємства незадовільний, підприємство працювало нестабільно та отримувало збитки протягом останніх років.

Втрата ринків збуту, розрив ланцюгів постачання та інші фактори, пов'язані з війною, призвели до збитків та зниження ділової активності.

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Ситуація погіршилася через близькість підприємства до лінії фронту: у вересні росіяни двічі завдали удару по підприємству, внаслідок чого один був зруйновано цех загальною площею 2270 кв. м.

Суд визнав, продовження діяльності підприємства неможливим і призначив ліквідатора.

Свеська селищна рада подала заяву щодо передачі їй майна ПрАТ "СНЗ", яке використовується для централізованого водопостачання та водовідведення селища. Це питання буде розглядатися в процедурі ліквідації.

Підприємство створене в 1870 році для виробництва насосів. Свою сучасну історію веде з 1994 року, коли його приватизували й перетворили на акціонерне товариство.

Нагадаємо:

Господарський суд Донецької області 28 жовтня визнав банкрутом ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова, яке експлуатувало три електростанції на сході України.