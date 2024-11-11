Екстренні відключення електроенергії скасували
Понеділок, 11 листопада 2024, 13:30 -
Екстрені відключення світла скасовано у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомила пресслужбу ДТЕК.
"За вказівкою Укренерго поступово повертаємо світло", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла через загрозу російських ударів по енергетиці.
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Пізніше в "Укренерго" повідомили, що найближчим часом будуть скасовані тимчасові аварійні відключення, які були застосовані вранці 11 листопада у більшості областей.
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