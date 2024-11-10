Енергетики за добу відновили постачання електроенергії для понад пʼяти тисяч споживачів

За добу з 9 на 10 листопада енергетики відновили живлення для 5741 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 5741 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Енергетична ситуація у країні залишається стабільною, але енергетики закликають економити електроенергію з 16:00 до 21:00.

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На добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 1000 МВт год та потужністю 301 МВт.

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Взимку в Україні можливі відключення світла за графіками, але обмеження будуть запроваджувати залежно від погоди та морозу.

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