У Києві хочуть будувати дорогу до непрацюючого аеропорту за півтора мільярда

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" Київської міської держадміністрації 30 жовтня оголосила тендери на проєктування і будівництво першої черги дороги до аеропорту "Київ" (Жуляни) загальною очікуваною вартістю 1,56 мільярда гривень.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на "Прозорро".

Йдеться про будівництво під’їзної автомобільної дороги від проспекту Валерія Лобановського (поблизу примикання вулиці Володимира Брожка) до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) у Солом’янському районі Києва.

Згідно із затвердженим у вересні вересні 2023 року проєктом, загальна довжина ділянки будівництва складатиме 4,3 км. Для верхнього шару покриття буде використовуватися щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу А марки 1, модифікований полімерною добавкою, на бітумі БНД 70/100 з додаванням ПАР.

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Перша черга будівництва – це 2,8 км дороги із двома смугами в одному напрямку, а також смуга безпеки, велосипедна смуга, місцеві проїзди, тротуари, очисні споруди, надземний пішохідний перехід довжиною 27 м, світлофорний об’єкт, підпірні стінки тощо.

Проєктні роботи для першої черги будівництва очікуваною вартістю 7,38 млн грн і будівельні роботи очікуваною вартістю 1,56 млрд грн планують замовити зі строком виконання до середини 2026 року.

Друга черга будівництва – це 1,5 км дороги з однією смугою в одному напрямку, тротуари і очисні споруди. Восени 2023 року проєктні роботи по ній замовили у ТОВ "ВКФ "Стандарт-Авто" за 1,22 млн грн, а будівельні роботи – у ТОВ "КП"Шляхбуд Інвест" за 135,94 млн грн.

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Як зазначає видання, історія цього проєкту почалася у 2010 році в рамках підготовки до "Євро-2012". Первинний договір на будівельні роботи уклали з ПрАТ "Укратоменергобуд" на 174,35 млн грн у квітні 2010 року за результатами закупівлі "у одного учасника", погодженої Нацагенством з питань Євро-2012.

Тоді дорогу довжиною 3,5 км мали збудувати до березня 2012 року. У 2017 році "Укратоменергобуд" за переговорною процедурою отримав ще один підряд на додаткові будівельні роботи вартістю 200,55 млн грн. Але зрештою з них виплатили 137,69 млн грн.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Рілейд" на користь АТ "Укрзалізниця" 7,13 млн грн. Приватна фірма, яка отримала підряд у змові з іншим підприємством, виконувала роботи під час будівництва залізничного пасажирського сполучення Київ-аеропорт "Бориспіль".