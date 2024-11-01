"Укрпошта" оновила вимоги до пакування посилок: діятиме перехідний період

"Укрпошта" у зв'язку з переходом на автоматичне опрацювання посилок з 1 листопада оновило вимоги до пакування та встановило тарифи для відправлень нестандартного формату, які потрібно опрацьовувати вручну.

Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що не прийматимуть посилки у звичайних картонних коробках (не гофрованих), зокрема з опуклими поверхнями або з ушкодженнями - вм'ятинами, розривами або плямами.

Вимоги діють з 1 листопада 2024 року з перехідним періодом до 11 листопада.

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Згідно з повідомленням, вимоги запроваджуються у зв'язку з переходом із середини листопада на автоматизовані сортувальні лінії. Це дасть можливість доставляти відправлення між містами України вже наступного дня.

Зазначається, що всі посилки, які будуть оброблятися на автоматизованих лініях, повинні бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень.

Як йдеться в повідомленні, українці можуть використовувати як пакети та коробки "Укрпошти", так і власні коробки, "якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та збереження цілісності відправлень".

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Відправлення нестандартного формату, з гострими або виступаючими частинами, без рівної основи, з нестандартними розмірами будуть оброблятися вручну, тому вартість таких відправлень буде вищою і розраховується за тарифом для негабаритних відправлень.

Нагадаємо:

"Укрпошта" планує угоду з поштовою службою США (USPS), яка дозволить українському оператору доставляти товари з Amazon та інших американських маркетплейсів в Україну.