Українським військовим купили 35 французьких пікапів: дешевші китайські відхилили
Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ) 24 жовтня уклав з ТОВ "Віді авеню" угоду на придбання 35 нових дооснащених пікапів для потреб військових на суму 55,31 млн грн.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".
Купили спеціалізовані авта P094SG на базі Peugeot Landtrek. Ціна однієї автівки — 1,58 млн грн.
Як пише видання, придбали повнопривідні пікапи на 5 місць, з дизельним двигуном потужністю 150 к/с та механічною коробкою передач. Пікапи дооснащено сумкою-набором технічної допомоги, гумовими килимками, захисним піддоном в кузов, металевим захистом двигуна, КПП та роздавальної коробки, сіткою в решітку радіатора, інвертором потужністю не менше 1 кВт та фаркопом.
Термін поставки товару до 16 грудня цього року.
На торги також подавали пропозиції продавці китайських автомобілів: ТОВ "Форвард-авто" з Changan hunter та ТОВ з ІІ "Юромаш" з автівками Dongfeng RICH 6. Їхні пропозиції були дешевші на 15%. Але їх було відхилено через відсутність в автівках примусового блокування заднього диференціалу (підвищує зчеплення, прохідність та продуктивність автівок в складних дорожніх умовах).
Цю вимогу до автівок анонімні постачальники просили прибрати ще на етапі звернень. Примусове блокування заднього диференціалу, просили замінити на примусове або автоматичне.
Держспецзв’язок вимогу залишив мотивуючи це тим, що цей вид блокування дає змогу не покладатися на автоматику, яка може не спрацювати в певних умовах, а більш ефективно реагувати на дорожні ситуації, що, в свою чергу, забезпечує максимальну прохідність транспортного засобу.
Компанія-переможець торгів входить до "ВіДі Груп" Олега та Віталія Джуринських.
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