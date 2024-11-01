Українським військовим купили 35 французьких пікапів: дешевші китайські відхилили

Peugeot Landtrek

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ) 24 жовтня уклав з ТОВ "Віді авеню" угоду на придбання 35 нових дооснащених пікапів для потреб військових на суму 55,31 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Купили спеціалізовані авта P094SG на базі Peugeot Landtrek. Ціна однієї автівки — 1,58 млн грн.

Як пише видання, придбали повнопривідні пікапи на 5 місць, з дизельним двигуном потужністю 150 к/с та механічною коробкою передач. Пікапи дооснащено сумкою-набором технічної допомоги, гумовими килимками, захисним піддоном в кузов, металевим захистом двигуна, КПП та роздавальної коробки, сіткою в решітку радіатора, інвертором потужністю не менше 1 кВт та фаркопом.

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Термін поставки товару до 16 грудня цього року.

На торги також подавали пропозиції продавці китайських автомобілів: ТОВ "Форвард-авто" з Changan hunter та ТОВ з ІІ "Юромаш" з автівками Dongfeng RICH 6. Їхні пропозиції були дешевші на 15%. Але їх було відхилено через відсутність в автівках примусового блокування заднього диференціалу (підвищує зчеплення, прохідність та продуктивність автівок в складних дорожніх умовах).

Цю вимогу до автівок анонімні постачальники просили прибрати ще на етапі звернень. Примусове блокування заднього диференціалу, просили замінити на примусове або автоматичне.

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Держспецзв’язок вимогу залишив мотивуючи це тим, що цей вид блокування дає змогу не покладатися на автоматику, яка може не спрацювати в певних умовах, а більш ефективно реагувати на дорожні ситуації, що, в свою чергу, забезпечує максимальну прохідність транспортного засобу.

Компанія-переможець торгів входить до "ВіДі Груп" Олега та Віталія Джуринських.

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