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АРМА запустить оновлений реєстр арештованих активів: що додадуть

П'ятниця, 1 листопада 2024, 16:45 - Віктор Волокіта

Оновлений Єдиний державних реєстрів арештованих активів (ЄДРАА) повинен запрацювати вже на початку 2025 року. 

Про це повідомила голова Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума.

В АРМА зазначили, що в січні 2025 року Реєстр додатково міститиме відомості про:

  • ОВДП у валюті
  • Передані арештовані активи в інтересах держави за спеціальною процедурою та Розпорядження Уряду
  • Оцінювачів та рецензій на звіти
  • Міжрегіональні управління АРМА, які відповідають за управління активами на відповідній території
  • Міжнародні міжвідомчі угоди.

Олена Дума також зазначила, що в опрацюванні інші параметри до висвітлення в ЄДРАА. Так, за окремими параметрами Реєстр також буде містити інформацію про земельні ділянки, арештовані кошти, суму коштів, які повернуто власникам, кількість ухвал про зняті арешти, а також про житлову та нежитлову нерухомість.

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Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продаватиме 494 земельні ділянки та дві станції гірськолижного витягу У Закарпатській області більше ніж за 1 млрд грн. 

АРМА
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Економічна правда
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