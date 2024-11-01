Прибутки енергогігантів ExxonMobil і Chevron впали через зниження цін на нафту

Прибутки в американських нафтових компаній ExxonMobil та Chevron знизилися, оскільки нижчі ціни на сировину та слабкіші маржі у переробці перевищили зростання виробництва.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Exxon, найбільша західна нафтова компанія, повідомила про чистий прибуток у розмірі $8,6 мільярда, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Chevron, друга за величиною компанія, заробила $4,5 мільярда — на 30% менше, ніж минулого року.

Після рекордних показників у 2022 і 2023 роках, цьогоріч бум на ринку для американських нафтових компаній ослаб. Це зумовлено падінням цін на нафту і газ та нижчими маржами при переробці нафти в бензин та інші продукти.

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"Найбільшим фактором зниження порівняно з минулим роком стали маржі цін у галузі, особливо у випадку цін на газ та маржі у переробці, які знизилися з історичних максимумів", — сказала фінансова директорка Exxon Кеті Мікеллс у розмові з Financial Times.

BP отримала найнижчий квартальний прибуток з часів пандемії Covid-19, тоді як французька TotalEnergies відзвітувала про найнижчі доходи за останні три роки. Результати Shell підтримало її зростання у бізнесі зрідженого природного газу.

Прибутки у нафтовій галузі досягли рекордних рівнів у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що спричинило зростання цін на нафту і газ та підвищення маржі на переробку. Вони знизилися у 2023 році, але залишалися високими.

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Цьогоріч ціни на нафту знизилися через слабкий попит та повільне економічне зростання, особливо в Китаї, одному з найбільших споживачів. Крім того, ціни на природний газ у США впали до історичних мінімумів на фоні надлишку пропозиції.

Попри зниження прибутковості, Exxon і Chevron перевищили очікування Волл-стріт завдяки скороченню витрат та збільшенню видобутку, особливо в басейні Перміан у Техасі та Нью-Мексико — найбільшому нафтовому родовищі США.

Це сприяло рекордному видобутку сирої нафти в США — 13,4 мільйона барелів на день у серпні, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.

Нагадаємо:

Ціни на нафту піднялися більш ніж на 1 дол за барель, щоб компенсувати тижневі втрати, оскільки геополітична напруженість на Близькому Сході зросла після повідомлень про те, що Іран готує удар у відповідь по Ізраїлю з Іраку.