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На Київщині почали екологічно переробляти відходи від руйнувань

П'ятниця, 1 листопада 2024, 14:19 - Віктор Волокіта

Лінія з екологічного перероблення будівельного сміття, що утворилося в результаті збройної агресії РФ, почала працювати у Бородянці на Київщині. 

Про це повідомив перший заступник голови Київської облдержадміністрації Микола Бойко.

За його словами, спеціалізовану техніку надало Японське агентство міжнародного співробітництва JICA. 

Бойко зазначив, що у Київській області внаслідок ведення бойових дій ворога наразі налічується близько 4 тисяч знищених об’єктів, які потребують повного демонтажу та подальшої відбудови. 

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"Отримана сировина буде використовуватися у процесах відновлення Київської області. Зокрема для будівництва основи доріг, вироблення будівельної продукції, як наповнювачі для будівельних розчинів чи конструкцій, або для укріплення річкових узбереж", — розповів перший заступник голови КОДА.

За його словами, у 2024 році прогнозується переробити 15-20 тисяч тонн відходів руйнувань. У 2025 році обсяг планують збільшити втричі - до 50 тисяч тонн. 

Наразі підприємство розпочало роботу з розчищення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань Макарівської та Бородянської територіальних громад. 

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Нагадаємо:

Фахівці Державної аудиторської служби під час ревізії Бородянської селищної ради виявили порушення на 19,8 млн грн під час використання коштів, виділених на відновлення селища. 

Японія
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Економічна правда
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