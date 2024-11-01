У жовтні бізнес поліпшив оцінки своєї діяльності, в НБУ назвали причини 

У жовтні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впритул наблизився до нейтрального рівня і становив 49,4, порівняно з 48,7 у вересні, а у жовтні 2023 року цей індекс становив 49,6.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Поліпшенню очікувань бізнесу у жовтні сприяла низка чинників, зокрема, оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови.

Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів портової інфраструктури, ризик подальших атак на енергетичні об’єкти, зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці та логістику тощо.

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Підприємства торгівлі дещо знизили, але зберегли найоптимістичніші оцінки рівня своєї ділової активності завдяки пожвавленню споживчого попиту, достатній пропозиції товарів та налагодженню логістики: секторальний індекс у жовтні становив 51,9 (у вересні – 52,1, у жовтні 2023 –53,0).

Підприємства промисловості стримано оцінили поточні результати своєї діяльності, зважаючи на складну безпекову ситуацію та зростання витрат на енергію, оплату праці й логістику: секторальний індекс у жовтні становив 49,8 (у вересні – 50,3, у жовтні 2023 –50,0).

Підприємства будівництва погіршили оцінки своїх економічних результатів у найближчій перспективі, зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури: секторальний індекс у жовтні становив 49,6 порівняно з 50,1 у вересні, для порівняння у жовтні 2023-го – 44,8.

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Підприємства сфери послуг підвищили, однак залишили найстриманішими оцінки свого поточного розвитку через посилення обстрілів портової інфраструктури, збільшення витрат та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 47,2 у жовтні (у вересні – 44,6, у жовтні 2023 –47,2).

Повідомляється, що ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу. Якщо підприємства промисловості та будівництва спрогнозували прискорення темпів скорочення, то торгівлі та сфери послуг – навпаки їх уповільнення.

Нагадаємо:

У вересні бізнес в Україні продовжив пом'якшувати оцінки ділової активності, про що свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) Нацбанку.