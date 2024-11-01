Японські акції впали найбільше за місяць: причини

Японські акції зазнали найбільшого падіння за останні чотири тижні після того, як єна зміцнилася стосовно долара після коментарів голови Банку Японії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індекс Topix знизився на 1,9% до позначки 2644,26, а Nikkei 225 впав на 2,6% до 38 053,67, причому обидва індекси зазнали найбільшого падіння з 30 вересня.

Зазначається, що автовиробники та технологічні компанії, які значною мірою залежать від експорту, були серед тих, хто найбільше спричинив падіння Topix.

Реклама:

У п'ятницю вранці єна досягла свого найвищого рівня за тиждень - 151,79 за долар, а потім ослабла до 152,51 станом.

У четвер вона підскочила на 1% після того, як Уеда заявив, що стурбований впливом обмінних курсів на економіку Японії, що ринки розцінили як натяк на можливе підвищення ставок у найближчі місяці.

В повідомленні додають, що невизначеність щодо результатів виборів у США також призвела до зниження японських акцій, оскільки інвестори вирівнювали позиції перед наступним тижнем.

Реклама:

Невтішні прогнози американських технологічних компаній з великою капіталізацією, в тому числі Microsoft Corp., чинили тиск на японський технологічний сектор в п'ятницю. Акції Panasonic Holdings і Mitsubishi Electric Corp. переломили тенденцію, піднявшись на 10,9% і 16,7% відповідно після того, як їх результати прибутку в другому кварталі перевершили прогнози.

Нагадаємо:

Фондовий індекс Nikkei, який об’єднує найбільші компанії Японії, впав більш ніж на 2 000 пунктів, що стало другим за величиною падінням в історії.