Світовий банк профінансує бізнес України на понад пів мільярда доларів

Світовий банк розпочинає в Україні нову програму підтримки малого і середнього бізнесу на 593 млн дол.

Про це повідомляє Світовий банк.

Фінансування складається з 283 млн дол від трастового фонду ADVANCE Ukraine (підтримка Японії), 300 млн дол від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови й 10 млн дол від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Проєкт RISE (Програма стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва) спрямований на підтримку 20 тис малих та середніх підприємств і має зберегти щонайменше 40 тис робочих місць в умовах війни.

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Повідомляється, що фінансування може збільшитися залежно від отриманих результатів.

Нагадаємо:

Як і на початку цього року, Світовий банк очікує, що за підсумками 2024 року українська економіка зросте на 3,2%.

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