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Світовий банк зберіг прогноз щодо зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%

Четвер, 17 жовтня 2024, 16:57 - Олексій Артемчук

Як і на початку цього року, Світовий банк очікує, що за підсумками 2024 року українська економіка зросте на 3,2%.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Згідно з прогнозом Світового банку, зростання ВВП України за підсумками 2025 року становитиме 2%, а вже у 2026 році – 7%.

У банку пояснюють, що ймовірне сповільнення зростання економіки в Україні наступного року буде спричинене значними збитками від вторгнення Росії та значними перебоями з електроенергією.

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"Країни регіону Європи та Центральної Азії вміло пережили нещодавні потрясіння високої інфляції, наслідки вторгнення Росії в Україну та слабку експансію в Європейському Союзі, ключовому експортному ринку регіону", - заявила віцепрезидент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.

За її словами, для більшого зростання продуктивності праці в довгостроковій перспективі країнам цього регіону буде важливо істотно покращити якість як середньої, так і вищої освіти, що має ключове значення для зміцнення людського капіталу та креативності.

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Економічна правда
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