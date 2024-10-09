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У Києві на вихідні тимчасово обмежать рух транспорту

Середа, 9 жовтня 2024, 18:59 - Анастасія Дячкіна

У Києві 12 та 13 жовтня частково обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням благодійного Київського марафону Незламності.

Про це повідомили на сайті Київського марафону Незламності.

На Північному мосту планують обмежити рух двома смугами з лівого на правий берег від парку Муромець до з’їзду на проспект Івасюка.

У суботу 12 жовтня перекриття вулицю Труханівську - з 10:30 до 18:30.

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Графік перекриття вулиць 13 жовтня 2024 року:

  • вул. Труханівська — з 08:15 до 15:30;
  • Північний міст (з Троєщини на Оболонь) — з 08:30 до 14:30;
  • просп. Володимира Івасюка (від Північного мосту до буд. 2ГК2) — з 08:30 до 14:30;
  • Оболонська набережна — з 08:30 до 14:30;
  • вул. Прирічна (від буд. 9 до Оболонського острову) — з 08:30 до 14:30;
  • провулок між буд. Оболонська набережна, 1 та Оболонська набережна, 3 — з 08:30 до 14:00.

Нагадаємо:

У Києві з 24 вересня розпочали капітальний ремонт ескалаторів на станції метро "Берестейська". Роботи орієнтовно триватимуть до 12  листопада.

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Економічна правда
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